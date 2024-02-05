بيسكوف: فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي ليست جديدة

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي بدون الولايات المتحدة ليست جديدة، مؤكدا أن موسكو تراقب هذه المساعي عن كثب.

وأضاف: "موسكو تراقب عن كثب الجدل الدائر حول تشكيل تحالف عسكري أوروبي دون مشاركة الولايات المتحدة، وهذه ليست فكرة جديدة حيث هذه المناقشات تشتد أو تتوقف من حين لآخر... نحن ببساطة نراقب ذلك عن كثب".

وقال: "البعد المستقلي للسياسة الأمنية، أو الهوية المستقلة لضمان أمن الفرد، كان موضع نقاش في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمن.. حتى الآن، احتفظ الأوروبيون بنهجهم الموجه نحو الناتو".

وصرح رئيس وزراء ولاية هيسن الفيدرالية الألمانية بوريس رين بأن أوروبا دون مشاركة الولايات المتحدة، بحاجة إلى تحالف دفاعي خاص بها "لردع روسيا بضمان الترسانة النووية الفرنسية".

المصدر: نوفوستي