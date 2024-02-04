زيلينسكي يؤكد أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات فاليري زالوجني

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "Rai1" التلفزيونية الإيطالية ردا على سؤال حول الخلافات مع زالوجني: "هذا سؤال يتعلق بالأشخاص الذين يجب أن يقودوا أوكرانيا. بالطبع هناك حاجة إلى إعادة ضبط وبداية جديدة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن هذا، أعني استبدال عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، ليس فقط في المجال العسكري. أفكر في هذا الاستبدال (زالوجني)، هذا صحيح".

ووفقا له، فإن استبدال "شخص واحد لا يعني أنه يمكنك الآن العودة للسير على الطريق"، وأشار إلى أن "هذه القضية تخص فريق الإدارة بأكمله الذي يقود البلاد".

وفي الآونة الأخيرة، كانت قد انتشرت شائعات في وسائل الإعلام الأوكرانية مفادها أن من الممكن إقالة زالوجني في اجتماع له مع زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، ليحل محله قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن زيلينسكي التقى زالوجني في 29 يناير الماضي، ولم يعرض عليه سوى منصب مستشار للسلطات الأوكرانية بعد استقالته.

بدورها، قالت مجلة "إيكونوميست" إنه عُرض على زالوجني منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، لكنه قابل ذلك العرض بالرفض.

المصدر: RT