ذكرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني رفض عرضا آخر بتولي منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اليوم الأربعاء أنه "في 29 يناير، عقد فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع زالوجني وأعلن قرار إقالة القائد الأعلى للقوات الأوكرانية".

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وأضافت المصادر: "عُرض على زالوجني منصب آخر.. أمين مجلس الأمن القومي، ورفض".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت أن فلاديمير زيلينسكي التقى يوم الاثنين بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للحكومة الأوكرانية بعد استقالته.

وجاء في منشور الصحيفة يوم الثلاثاء: "التقى زيلينسكي وزالوجني شخصيا مساء الاثنين لمناقشة مستقبل الجنرال، ثم أبلغ الرئيس، زالوجني أنه سيتم إقالته قريبا وعرض عليه منصب مستشار الحكومة، ورفض الجنرال العرض".

المصدر: نوفوستي+RT