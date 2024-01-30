"فايننشال تايمز": زيلينسكي عرض على زالوجني منصب مستشار للسلطة الأوكرانية بعد استقالته

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن فلاديمير زيلينسكي التقى يوم الاثنين بالقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وعرض عليه فقط منصب مستشار للحكومة الأوكرانية بعد استقالته.

وجاء في منشور الصحيفة اليوم الثلاثاء: "التقى زيلينسكي وزالوجني شخصيا مساء الاثنين لمناقشة مستقبل الجنرال، ثم أبلغ الرئيس زالوجني أنه سيتم إقالته قريبا وعرض عليه منصب مستشار الحكومة، ورفض الجنرال العرض".

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وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي اتخذ بالفعل قرارا بشأن استقالة زالوجني، ويبقى أن يقرر متى سيحدث ذلك ومن سيتولى منصبه، وكذلك معرفة ما إذا كان زالوجني سيقبل عرض المنصب الجديد.

وتشير الأنباء إلى أن زيلينسكي يستعد لاستبدال القائد العام للقوات الأوكرانية، لكن ذلك قد لا يحدث لبعض الوقت بسبب التقارير التي انتشرت يوم الاثنين.

وبحسب الصحيفة فإن المرشحين المحتملين لمنصب القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا، هم قائد القوات البرية للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، ورئيس الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف.

وكان سيرغي نيكيفوروف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد نفى في وقت سابق صحة المعلومات حول إقالة زالوجني.

وقبل ذلك نفت وزارة الدفاع الأوكرانية صحة التقارير عن إقالة زالوجني من منصبه.

وجاء ذلك على خلفية نشر عدد من المصادر تقارير إقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر العضو في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أنه تم إبلاغ زالوجني بإقالته، لكن المرسوم الرسمي بهذا الشأن لم يصدر بعد. كما تناقل عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المعلومات عن إقالة زالوجني.

المصدر: نوفوستي+RT