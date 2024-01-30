قائد القوات الأوكرانية يرد على شائعات الاستقالة بصورة

نشر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني صورة "سيلفي" مع رئيس الأركان العامة سيرغي شابتال، على خلفية الإشاعات التي انتشرت يوم أمس عن استقالته.

وكانت تقارير قد ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي حول الاستقالة الوشيكة لزالوجني، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية والمكتب الرئاسي نفوها لاحقا.

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ونشر زالوجني الصورة في صفحته الرسمية على "فيسبوك" دون تعليق، فيما علق وشارك الصورة آلاف المستخدمين، وقال بعضهم إن زالوجني هو "المدافع" عن أوكرانيا، بما في ذلك "ضد الأعداء الداخليين".

وأفادت جريدة "سترانا" الأوكرانية بأن المعلومات بشأن الاستقالة تنشرها وسائل الإعلام المقربة من الرئيس السابق بيترو بوروشينكو.

بدوره علق بوروشينكو نفسه على الشائعات حول استقالة زالوجني، واصفا مثل هذا السيناريو بأنه "ضربة للوحدة الوطنية".

وقد انتشرت الشائعات حول استقالة زالوجني في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد فشل الهجوم المضاد الصيفي للقوات المسلحة الأوكرانية. في الوقت نفسه لا يزال زالوجني يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا، وتنسب إليه طموحات رئاسية.

المصدر: تاس