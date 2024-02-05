الجيش الروسي يختبر مدرعة جديدة مجهزة بمدفع هاون

أعلنت مؤسسة "روستيخ" أنها سلّمت القوات المسلحة الروسية دفعة من مدرعات "Drok" الجديدة، لاختبارها وإدخال تحسينات عليها.

وقال مصدر في المؤسسة لوكالة "تاس" الروسية:"تسلّمت قوات الجيش الروسي دفعة من مدرعات Drok لاختبارها، وهذه المدرعات تستخدم حاليا في العملية العسكرية الخاصة، وبناء على الملاحظات التي سيتم الحصول عليها من الجيش سيتم إدخال تحسينات فنية على هذه المركبات لزيادة حمايتها".

وأضاف:"مطورو هذه المركبة أولوا اهتماما خاصا بسلامة الطاقم، ويمكن إطلاق النار مباشرة من هذه المدرعة التي تؤمن حماية من الرصاص والألغام أيضا".

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وتعتبر "Drok" نسخة مطورة عن مركبات "Typhoon-VDV" الروسية المدرعة، وصممت لتقديم الدعم لقوات الإنزال العسكري، وتزن هذه المركبة 14 طن، ويمكن لأسلحتها إطلاق النار لمسافات تتراوح ما بين 100 م و6 كلم، وجهّزت المركبة بوحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بعد، فيها مدفع رشاش ومعدات مراقبة بصرية وإلكترونية، كما زودت بمدفع هاون 2B24 من عيار 82 ملم، يمكن إطلاق النار منه وهو مثبت على المركبة، ويمكن فكه واستخدامه من قبل القوات العسكرية البرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا