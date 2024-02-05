صحفية أمريكية: على الغرب الإصغاء لبوتين في تصريحاته حول أوكرانيا

قالت صحفية "كانديس أوينز" الأمريكية إنه على الغرب الإصغاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخذ تصريحاته حول أسباب نزاع أوكرانيا بالاعتبار.

وكتبت الصحفية عبر منصة X: "لا يمكن لأي شخص جاد مناقشة ما حدث في هذه المنطقة دون الأخذ في الاعتبار توسع "الناتو" شرقا، رغم وعود مسؤولي حكومتنا بعدم الإقدام على ذلك بعد إعادة توحيد ألمانيا.. بوتين أشار إلى هذا في جميع خطاباته تقريبا".

إقرأ المزيد

Been saying this since day one of the Ukraine/Russia conflict.

No serious person can discuss what happened in that region without addressing NATO’s expansion eastward despite promises made by our government officials that we would not, following German reuinification.



Putin… https://t.co/Rdn0M62PDG — Candace Owens (@RealCandaceO) February 5, 2024

وتؤكد موسكو أن توجه كييف نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي كان أحد أهم أسباب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي