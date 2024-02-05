 
مباشر

صحفية أمريكية: على الغرب الإصغاء لبوتين في تصريحاته حول أوكرانيا

أخبار العالم

صحفية أمريكية: على الغرب الإصغاء لبوتين في تصريحاته حول أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwxt

قالت صحفية "كانديس أوينز" الأمريكية إنه على الغرب الإصغاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخذ تصريحاته حول أسباب نزاع أوكرانيا بالاعتبار.

وكتبت الصحفية عبر منصة X: "لا يمكن لأي شخص جاد مناقشة ما حدث في هذه المنطقة دون الأخذ في الاعتبار توسع "الناتو" شرقا، رغم وعود مسؤولي حكومتنا بعدم الإقدام على ذلك بعد إعادة توحيد ألمانيا.. بوتين أشار إلى هذا في جميع خطاباته تقريبا".

إقرأ المزيد
بيسكوف حول مناورات الناتو الضخمة
بيسكوف حول مناورات الناتو الضخمة "المدافع الصامد": الحلف تهديد لنا ونتخذ الإجراءات

وتؤكد موسكو أن توجه كييف نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي كان أحد أهم أسباب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا