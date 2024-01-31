بيسكوف حول مناورات الناتو الضخمة "المدافع الصامد": الحلف تهديد لنا ونتخذ الإجراءات

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تنظر إلى مناورات الناتو "المدافع الصامد 2024"، والتي انطلقت في أوروبا، على أنها بمثابة "تهديد".

وأشار بيسكوف للصحفيين، إلى أن إنشاء حلف الناتو كان بقصد المواجهة مع روسيا، مبينا أنه بسبب ذلك فإن روسيا الاتحادية تتخذ الإجراءات اللازمة.

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يشار إلى أن مناورات "المدافع الصامد 2024" تعتبر الأكبر في حجمها منذ نهاية حقبة الحرب الباردة. ويشارك فيها نحو 90 ألف عسكري من دول الحلف والسويد التي تقدمت بطلب الحصول على عضوية الناتو.

وبين بيسكوف أن روسيا "تدرك بوضوح" أن تدريبات الناتو تهديد، لأن "الناتو هو أداة للمواجهة". وهكذا فإن الحلف "تم تصوره وصياغته وتكوينه وفي الوقت الحالي تديره الولايات المتحدة".

وأردف المتحدث باسم الكرملين: "هذا بمثابة تهديد لنا، وهذه هي الطريقة التي نتعامل بها معه. ويتم اتخاذ التدابير المناسبة لهذا الأمر بصورة مستمرة - وخاصة على خلفية الطريقة التي يتبعها التحالف، وعلى مدار عدة عقود، ومن دون توقف، قام بنقل بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا".

المصدر: تاس