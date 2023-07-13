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بوتين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا

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بوتين: عضوية أوكرانيا في
Globallookpress Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو" تشكل تهديدا لأمن روسيا، وأحد أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وقال بوتين لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في "الناتو"، قلنا مرارا وتكرارا أن هذا يمثل تهديدا واضحا لأمن روسيا. وفي الواقع، أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"".

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وأضاف: "أنا متأكد من أن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لن يؤدي إلى زيادة أمن أوكرانيا نفسها، وسيجعل العالم بشكل عام أكثر عرضة للخطر ويؤدي إلى المزيد من التوترات على الساحة الدولية".

المصدر: تاس

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