وصف المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي "جونيور" ضم أوكرانيا المحتمل إلى حلف "الناتو" بأنه استفزاز غير ضروري ومسار نحو الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع روسيا.

إقرأ المزيد

وقال مكتب كينيدي لوكالة "نوفوستي" إن السياسي يعارض انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، معتبرا أنه "استفزاز غير ضروري وطريق لحرب مباشرة مع روسيا وصراع نووي محتمل".

وحسب كينيدي ، فإنه من الضروري الآن العمل على وقف تصعيد الصراع، الذي سيكون الهدف منه "السلام من خلال المفاوضات التي تحترم أمن وسيادة وحقوق كلا الطرفين".

وفي قمة فيلنيوس لـ"النانو"، أقر قادة الحلف حزمة من الدعم متعدد السنوات لأوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى إنشاء مجلس "الناتو" - أوكرانيا وإلغاء شرط تنفيذ خطة عمل العضوية، مما سيقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة، لكن دون تحديد إطار زمني لإتمام العملية.

وذكر الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن كييف لن تتلقى دعوة للانضمام إلى الحلف إلا عندما يؤكد جميع أعضائه أن الشروط ذات الصلة قد تم استيفاؤها.

المصدر: "نوفوستي"