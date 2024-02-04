زيلينسكي: آمل ألا يؤدي فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية إلى تغيير مسار المساعدات

تتوقع السلطات الأوكرانية ألا يتغير المسار العام لمساعدة أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة بعد الفوز المحتمل لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الحكومي الإيطالي، ردا على سؤال حول فوز ترامب المحتمل في الانتخابات: "علينا أن نجد سبلا للعمل معا. وآمل أن يظل المسار على حاله حتى لو تغيرت الأمور في الولايات المتحدة. هناك أصوات متطرفة بين الجمهوريين، ولكن العديد منهم يؤيدون أوكرانيا"، واعترف بأنه "إذا تضاءلت المساعدات [الغربية] فسيتم اختراق الدفاعات".

وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن اعتقاده بأن الموقف الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية لن يتغير جذريا إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وصرح ترامب مرارا أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة لا أكثر، الأمر الذي أعرب فلاديمير زيلينسكي عن شعوره بالخوف منه.

وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا: "فكر ثم تحدث".

وأعلن ترامب أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد على حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدر: RT