وزير الخارجية الإيطالي: الموقف الأمريكي من أوكرانيا لن يتغير بإعادة انتخاب ترامب

يعتقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الموقف الأمريكي بشأن الأزمة الأوكرانية لن يتغير جذريا إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وقال تاجاني في حديث لقناة SkyTG24 التلفزيونية، "لم يتبق سوى عام قبل الانتخابات، ولا أعتقد أن الموقف الأمريكي يمكن أن يتغير بشكل كبير".

وردا على سؤال حول تصريحات نظيره سيرغي لافروف الذي قال إن من غير المرجح أن يغير انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة من سياسات واشنطن تجاه أوكرانيا، أجاب تاجاني "نعمل جميعا من أجل السلام، وإذا تم التوصل إلى حل صادق وعادل لا يترك أوكرانيا محرومة، فليحل السلام".

وصرح ترامب مرارا أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة لا أكثر.

وأعلن ترامب أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد على حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي + RT