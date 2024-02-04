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"نيويورك تايمز": قادة "الناتو" يبحثون مصير الحلف في حال فاز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قادة "الناتو" يبحثون بشكل غير رسمي مصير التحالف في حال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، تساءل المسؤولون وخصوصا الألمان فيما إذا كان التحالف سيستمر إذا سحب ترامب عضوية الولايات المتحدة من الناتو، ولم تعد الدولة محور التحالف.

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وتلفت الصحيفة إلى أن ألمانيا متخوفة، حيث بات العالم يصبح أكثر تعقيدا، وعدد التهديدات فيه آخذ في الازدياد، والخوف الأكبر هو أن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، ووحدة التحالف تصبح معرضة لخطر الانهيار.

وتشير صحيفة نيويورك تايمز أيضا إلى أن المسؤولين الألمان لا يريدون صراعا مباشرا مع روسيا في حالة انتصارها في أوكرانيا، لأنهم اعتادوا على الاعتقاد بأن أمن ألمانيا من المرجح أن يتعزز من خلال التعاون مع روسيا، وليس الصراع معها.

المصدر: إزفيستيا

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