زيلينسكي: تصريحات ترامب حول قدرته على حل النزاع في أكرانيا خلال 24 ساعة تخيفني

قال فلاديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخوف من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول قدرته على حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية تعليقا على تصريحات ترامب: "كونه (ترامب) تحدث عن ذلك علنا، فهذا الأمر مخيف بعض الشيء..على الرغم من أنني رأيت العديد من الضحايا، إلا أنني أشعر بالقلق قليلاً.. لأن هذا يعني إذا لم تنجح فكرته- التي لم يسمع بها أحد- إذا لم تنجح بالنسبة لنا ولشعبنا، فإنه سيستمر بفعل كل شيء لتحويل فكرته إلى حقيقة..وهذا يقلقني قليلا".

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ودعا زيلينسكي ترامب لزيارة أوكرانيا، قائلا: "دونالد ترامب، أدعوك إلى أوكرانيا، إلى كييف…إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".

وكان زيلينسكي قد رد في وقت سابق، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ترامب حول إنهاء النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط إذا أعيد انتخابه، قائلا:" "فكر ثم تحدث".

وصرح ترامب مرارا أنه في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، فإنه ينوي التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.

وقال ترامب: "..أعرف بوتين جيدا، وأعرف زيلينسكي جيدا. سنقوم بجمعهما معا. سوف نقوم بحل هذا بسرعة كبيرة. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك ولم يكن ليحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما فكر الناس به. سنوقفه لأنه أمر محزن، لم يكن ينبغي لهذا أن يبدأ".

المصدر: نوفوستي+RT