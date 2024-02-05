موسكو: إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين هدفه نسف أي فرصة للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

قال سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية روديون ميروشنيك إن إسقاط قوات كييف طائرة الأسرى الأوكرانيين الروسية، هدفه قطع كافة الاتصالات بين موسكو وكييف، ونسف أي فرصة للتفاوض.

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وأضاف في حديث متلفز: "هدف إسقاط طائرة "إيل-76" قطع أي اتصالات بين موسكو وكييف اللتين عملتا على الأقل على تبادل الأسرى وجثث القتلى، وقطع أي اتصالات إنسانية تظهر من حين لآخر"، مؤكدا أن "أوكرانيا تتحمل المسؤولية الكاملة" عن إسقاط الطائرة.

وأسقطت القوات الأوكرانية في 24 يناير طائرة نقل عسكرية روسية "إيل-76" فوق مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وكان على متن الطائرة 65 أسيرا أوكرانيا لتبادلهم، و6 من أفراد طاقم الطائرة، و3 مرافقين من القوات الروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود الأسرى على متن الطائرة ومع ذلك ضربتها، إما عن طريق الخطأ أو عن قصد، وهو "جريمة على أي حال".

وأثبت التحقيق أن الطائرة تم إسقاطتها بصاروخي MIM-104A تم إطلاقهما من منظومة "باتريوت" الأمريكية من مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي