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أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)

أخبار العالم

أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Legion-Media
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شهد العام 2023 عددا من الأحداث التي تركت أثرا عميقا في مصير آلاف بل وملايين الأشخاص في أنحاء المعمورة، وكذلك في مسار العلاقات الدولية وصورة العالم المعاصر.

أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Sputnik
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Sputnik
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Sputnik
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
kremlin.ru
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Globallookpress
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
  • حرب غزة، التي مثلت أخطر تصعيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود بما انطوى عليه من ضحايا ودمار، وأثرت إلى حد بعيد في تصور الرأي العام العالمي للقضية الفلسطينية وأكدت ضرورة الإسراع في حلها
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
AFP
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Globallookpress
  • انسحاب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو والنيجر، في ضربة قوية جديدة، بعد مغادرة الجنود الفرنسيين مالي العام الماضي، لهيبة باريس ونفوذها في منطقة الساحل الإفريقي والقارة السمراء عامة.
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
  • الحرب في السودان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل، وعمت مناطق واسعة من البلاد، متسببة في نزوح الملايين، ومقتل أكثر من 12 ألف شخص، حسب تقديرات غير رسمية
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
Globallookpress
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
أهم 12 حدثا في روسيا والعالم للعام 2023 (بالصور)
AP

المصدر: RT

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