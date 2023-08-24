أبرز نقاط "إعلان جوهانسبورغ" لقمة "بريكس"

اعتمد زعماء دول "بريكس" - روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا - بيانا في ختام القمة الخامسة عشرة للمجموعة والتي عقدت على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة في جنوب إفريقيا.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي وردت في "إعلان جوهانسبورغ" الذي تم تقديمه اليوم الخميس.

تنظر دول "بريكس" إلى الأمم المتحدة باعتبارها حجر الأساس في النظام الدولي، ويدعم زعماء المجموعة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، من أجل جعل المنظمة أكثر ديمقراطية وكفاءة

تؤيد دول "بريكس" رغبة البرازيل والهند وجنوب إفريقيا في لعب دور أكبر في مجلس الأمن الدولي

تدعو دول "بريكس" إلى زيادة تمثيل الدول النامية في المنظمات الدولية والمنتديات متعددة الأطراف

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شدد زعماء "بريكس" على أهمية مجموعة العشرين باعتبارها المنتدى الدولي الرائد

تشير "بريكس" مع التقدير إلى المبادرة الإفريقية لحل النزاع الأوكراني

ترحب "بريكس" بمقترحات الوساطة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا

تدعو دول "بريكس" إلى تعزيز آلية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وإلى تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية

تدعو مجموعة "بريكس" إلى إصلاحات لمنظمة التجارة العالمية ومؤسسات بريتون وودز المالية

يعرب زعماء "بريكس" عن قلقهم إزاء استخدام العقوبات الأحادية وعواقبها السلبية على البلدان النامية

تلتزم دول "بريكس" بتعزيز تنسيق الاقتصاد الكلي وتعميق التعاون في مجال الاقتصاد

تعارض دول "بريكس" الحواجز التجارية، بما في ذلك تلك التي تفرضها الدول المتقدمة بحجة مكافحة تغير المناخ

تدعم "بريكس" استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وكذلك بين دول المجموعة

تدعم "بريكس" أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة قارية.

تدعو مجموعة "بريكس" إلى إيجاد حل جماعي لمشكلة الديون الدولية

تشير دول "بريكس" إلى أن التعافي الاقتصادي غير المتوازن من الوباء يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

اتفقت دول "بريكس" على العمل على زيادة التدفقات السياحية المتبادلة

تلتزم دول المجموعة بتعزيز التعاون الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي

تعرب دول "بريكس" عن دعمها الكامل للرئاسة الروسية للعام 2024 وعقد القمة المقبلة في مدينة قازان الروسية

أوعز قادة دول "بريكس" لوزراء خارجيهم بإعداد قائمة الدول الشريكة المحتملة للقمة المقبلة.

المصدر: RT