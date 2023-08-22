"بريكس" ستركز على مناقشة تقليص الاعتماد على الدولار

أكد نائب رئيس جنوب إفريقيا بول ماتشاتيل، أهمية قمة "بريكس" المنعقدة هذا الأسبوع في جوهانسبرغ، وكشف عن القضايا الرئيسية التي ستبحثها.

وأشار إلى أن ممثلي دول "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) سيركزون في اجتماع اليوم بشكل رئيسي على مناقشة تقليص اعتماد المجموعة على الدولار.

وشدد على أن "بريكس" ستبحث مسألة زيادة المدفوعات بين أعضائه بالعملات الوطنية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا قمة مجموعة "بريكس" الـ15، حيث ستبحث القمة مسألة قبول أعضاء جدد ووضع خطة اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.

وقالت جنوب إفريقيا، التي تترأس القمة هذا العام، إن أكثر من 20 دولة، ومنها الجزائر والسعودية، تقدمت بطلبات للانضمام إلى المجموعة.

وسيجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو في القمة المنعقدة تحت شعار "بريكس وإفريقيا"، ويمثل موسكو في الحدث بحضور شخصي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: برايم