8 دول عربية تطمح للانضمام إلى "بريكس".. فما هو هذا التكتل الاقتصادي وكيف تأسس؟

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، حيث تنعقد قمة "بريكس"، والتي ستبحث قضايا اقتصادية وسياسية ومسألة انضمام أعضاء جديد إلى التكتل.

وستعقد قمة مجموعة "بريكس" في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس الجاري، وسيحضرها رؤساء جنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، فيما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جميع جلساتها عبر الفيديو.

وأعربت 8 دول عربية عن رغبتها للانضمام إلى التكتل، وقالت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، في منتصف أغسطس الجاري، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وبأن مناقشة المسألة سيتم في قمة المجموعة الأسبوع الجاري.

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ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" والتي ضمت 8 دول عربية وهي: الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب وفلسطين والسعودية والإمارات.

ما هي "بريكس" وكيف تأسست؟

مجموعة "بريكس" هي منظمة سياسية واقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في العام 2009.

في البداية ضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة في العام 2011 ليصبح اسمها "بريكس".

ويعمل التكتل على تشكيل نظام سياسي واقتصادي متعدد الأقطاب وكسر هيمنة الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة.

وشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري الرئيسي لتأسيس مجموعة "بريكس، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية كتكتل واحد، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الاقتصادية الغربية الحالية.

وتشكل مساحة دول "بريكس" ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40% من سكان الأرض، وتضم المجموعة اقتصادات صاعدة، وبدأت دول المجموعة تنافس اقتصادات غربية متقدمة.

وتترأس جنوب إفريقيا التكتل حاليا، فيما ستنتقل رئاسة مجموعة "بريكس" إلى روسيا في العام 2024.

المصدر: RT