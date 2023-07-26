جنوب إفريقيا تعلن دعوة جميع الدول الإفريقية إلى قمة "بريكس في أغسطس

أكد نائب وزير الإدارة التعاونية والشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا، باركس تاو، دعوة جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 إلى قمة "بريكس"، لكنه أكد عدم تلقي تأكيد على مشاركتها جميعا.

وقال تاو: "أعلم أنه تمت دعوة جميع الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة، لكن لا يمكنني تأكيد (حضورها)، وكذلك الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى دول "بريكس"، مثل الأرجنتين وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى".

وقال مكتب رئيس جنوب إفريقيا إن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا سيحضرون قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبورغ من 22 إلى 24 أغسطس، شخصيا، في حين سيقود وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الوفد الروسي في القمة.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن الرئيس، فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر التحاضر المرئي، معتبرا أنها ستكون مشاركة كاملة.

وتجمع "بريكس" بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث تنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فضلا عن إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر. وترأس جنوب إفريقيا حاليا الاتحاد، فيما ستنتقل الرئاسة إلى روسيا في عام 2024.

المصدر: نوفوستي