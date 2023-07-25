الكرملين: لا نستبعد مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، بأن مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين، لا تزال غير واضحة، حيث أكد تلقي الدعوة، فيما لم يستبعد الأمر.

وقال أوشاكوف، ردا على سؤال حول الآلية المحتملة لمشاركة الرئيس الروسي في القمة: "لم يتضح الأمر بعد بشأن مجموعة العشرين. تلقينا دعوة"، وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان الجانب الروسي لا يستبعد الزيارة، أجاب "نحن لا نستبعد ذلك بالطبع".

وأشار إلى أنه بالنسبة لقمة "بريكس"، التي سيشارك فيها بوتين عبر رابط الفيديو، "هناك اتفاق واضح بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا بشأن المشاركة بهذه الآلية".

وسبق أن أعلن أوشاكوف أن مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في أغسطس ستكون كاملة وموضوعية، على الرغم من أنه سيجري المناقشة مع الزملاء عبر تقنية التحاضر المرئي.

وقال مساعد الرئيس: "تمت الموافقة على اتفاق بأن رئيسنا سيشارك في المؤتمر عبر الفيديو كونفرنس لعدد من الأسباب، وسيترأس وزير الخارجية، سيرغي لافروف، وفدنا مباشرة في جوهانسبورغ". وأضاف أن "المشاركة بالفيديو في سياق القمة القادمة، تتيح المشاركة الكاملة لرئيسنا في جميع المناقشات المقرر عقدها".

وشدد أوشاكوف على أنه ستتاح للرئيس الفرصة طوال الأيام الثلاثة من القمة للمناقشة مع شركائه وأصدقائه وقادة الدول الأربع في "بريكس".

وأشار إلى أن بوتين "سيلقي في 22 أغسطس خطابا بالفيديو في الحفل الختامي لمنتدى أعمال بريكس". حيث قال مساعد الرئيس: "عشية القمة نفسها سيعقد منتدى أعمال وعادة ما يتحدث الرؤساء في المرحلة الأخيرة من هذا المنتدى".

وتعليقا على زيارة بوتين المحتملة لتركيا، أوضح أوشاكوف، أنها تأتي ضمن خطط الجانبين الروسي والتركي، فيما لم تتفق موسكو وأنقرة بعد على التوقيت.

وقال: "فيما يتعلق بالاتصالات مع [الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان، يمكنني أن أؤكد أن الجانبين التركي والروسي لديهما خطط لزيارة رئيسنا إلى تركيا، لكننا لم نتفق بعد على مواعيد وتواريخ محددة".

المصدر: نوفوستي + تاس