رئاسة جنوب إفريقيا لـ RT: قرار الرئيس بوتين بعدم السفر لحضور قمة "بريكس" كان بناء على اتفاق متبادل

قال فينسينت ماجفينيا المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا في تصريح لـ RT يوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم السفر إلى جنوب إفريقيا كان بناء على اتفاق متبادل.

وأضاف فينسينت ماجفينيا "لقد استند القرار إلى اتفاق متبادل بين جميع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" وليس فقط إفريقيا وجنوب إفريقيا".

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وتابع قائلا: "المهم هو أن الاتفاق المتبادل كان اعترافا باستضافة جنوب إفريقيا الناجحة للقمة، وثانيًا أنها القمة الأولى التي تعقدت بصفة مباشرة بعد تفشي فيروس كورونا وقيود السفر التي تلت ذلك، وثالثا، لقد كان اعترافا بالالتزامات الدولية لجنوب إفريقيا خاصة وأنها إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي".

وأردف بالقول: "لطالما كانت مسؤولية إدارة السياسة الخارجية للبلاد حريصة على الانتباه بشأن الالتزامات القانونية في هذا الصدد ولكن الأهم من ذلك أن الرئيس سيريل رامابوزا أراد إتاحة الوقت والمساحة لإجراء مشاورات مكثفة بينه وبين نظرائه في مجموعة "بريكس" وهو ما فعله على نطاق واسع لهذا القرار".

وصرح ماجفينيا بأنه حتى الآن لديهم تأكيد بأن قادة البرازيل والصين والهند سيحضرون القمة بأنفسهم.

وأفاد بأنه سيتم تمثيل روسيا على مستوى عال جدا من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف، مشيرا إلى أنه مهما كانت الالتزامات التي سيتعهد بها جميع الأعضاء المشاركين خلال القمة فسيتم الوفاء بها.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية عبرت عن موقفها جيدا بشأن وجهة نظر جنوب إفريقيا بشأن القضية المتعلقة بمذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا في السياق "نود أن نرى الجنائية الدولية تتصرف بطريقة متوازنة وتتعامل مع جميع جرائم الحرب ضد الإنسانية بالطريقة نفسها.. لقد قمنا بهذه الدعوة باستمرار".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهمة إياه باختطاف أطفال من أوكرانيا، لكن موسكو أكدت أنها أجلت الأطفال إلى بر الأمان.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن اعتقال الرئيس بوتين خلال قمة بركس المقبلة، سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وأوضح أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، سيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

وأضاف رامافوزا أنه "سيكون من المتهور وغير الدستوري وغير القانوني ممارسة الصلاحيات الممنوحة للحكومة لإعلان الحرب على روسيا من خلال اعتقال الرئيس بوتين

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس في جنوب إفريقيا الشهر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد بيسكوف أن مشاركة بوتين في قمة "بريكس" ستكون "مشاركة كاملة"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيحضر القمة على رأس الوفد الروسي.

من جهته، أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أن بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد وذلك "باتفاق متبادل" على أن يمثل روسيا في القمة وزير خارجيتها.

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وأوضح فينسينت ماجفينيا في تصريحه لـRT أن مجموعة دول "بريكس" تضم 40% من سكان العالم، وتعد الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مبينا أن هناك اقتصادات ناشئة أو نامية قوية داخل المجموعة.

وذكر أنهم يودون رؤية مجموعة "بريكس" أقوى وأكثر تناميا من وجهة النظر الاقتصادية.

وشدد المتحدث على أن بعض عناصر التجارة العالمية يجب أن تتغير، مشيرا إلى أن بلاده وجهت دعوة لإصلاح المؤسسات المالية العالمية وإصلاح التعددية.

يذكر أن جمهورية جنوب إفريقيا تستضيف في أغسطس المقبل قمة زعماء مجموعة "بريكس" التي تضم كلا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

المصدر: RT