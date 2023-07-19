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مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة "بريكس"

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مكتب رئيس جنوب إفريقيا: بوتين لن يحضر قمة
Globallookpress Gavriil GrigorovKremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة "بريكس" في البلاد، وأفاد المكتب بأن هذا قرار مشترك.

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رامافوزا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس متهور ومخالف لدستورنا ويعني إعلان حرب ضد روسيا
رامافوزا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس متهور ومخالف لدستورنا ويعني إعلان حرب ضد روسيا

وتابع المكتب أن الرئيس الروسي "باتفاق متبادل" لن يحضر قمة "بريكس" في الجمهورية، على أن يمثل روسيا في القمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد صرح من قبل بأن طلب اعتقال بوتين خلال قمة "بريكس" متهور، ومخالف لدستور البلاد، فيما أوضح موقع News24، نقلا عن شهادة الرئيس أمام محكمة مقاطعة غوتنغ الإفريقية، أنه في حال "قررت جمهورية جنوب إفريقيا اعتقال بوتين خلال قمة بريكس المقبلة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الدولية، فسيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على روسيا، وهو ما يتعارض مع دستور الجمهورية".

من جهته نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، المزاعم القائلة بأن موسكو حذرت سلطات جنوب إفريقيا من مغبة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال زيارته لهذه الجمهورية.

ودحض بيسكوف ما قيل عن أن الجانب الروسي أوضح لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أن اعتقال الرئيس بوتين على أساس مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، خلال قمة مجموعة بريكس سيكون بمثابة إعلان الحرب.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "لا لم يحدث أي شيء من هذا القبيل. لم يقم أي طرف بالتلميح للطرف الآخر بأي شيء كان".

وشدد ممثل الكرملين، على أن هذه الأمور معروفة ويدركها الجميع، وقال: "في هذا العالم، من الواضح تماما للجميع ما تعنيه محاولة التطاول والتعدي على رئيس الدولة الروسية. لذلك لا داعي لشرح أي شيء لأي شخص هنا"

المصدر: تاس

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