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قمة روسيا وإفريقيا.. تعاون اقتصادي يمهد لشراكة استراتيجية

أخبار العالم

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أكد الرئيس فلاديمير بوتين خلال افتتاح قمة روسيا وإفريقيا في سان بطرسبورغ، استعداد موسكو للإسهام في تعزيز سيادة دول القارة لتصبح أحد أهم الشركاء في العالم الجديد المتعدد الأقطاب..

بوتين قال إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر. وأضاف بوتين أن الغرب هو من يعيق تطبيق مبادرة الحبوب رغم التزام روسيا التامّ بها..

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بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)