 
مباشر

نتائج قمة "روسيا - إفريقيا".. 5 وثائق تضع أسس التعاون لسنوات

مال وأعمال

نتائج قمة
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vsav

استضافت مدينة سان بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو 2023 القمة الثانية "روسيا - إفريقيا"، والتي سعت لتوسيع العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين روسيا ودول القارة الإفريقية.

إقرأ المزيد
مسؤول روسي يتحدث عن المنح الدراسية المقدمة للدول الإفريقية
مسؤول روسي يتحدث عن المنح الدراسية المقدمة للدول الإفريقية

وعلى الرغم من الضغط غير المسبوق من الغرب فقد شاركت في القمة وفود رسمية من 48 دولة من القارة السمراء. وشهدت القمة جلستين عامتين عقدتا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي جلسات الحوار أعلن المشاركون التزامهم بالبناء المشترك لنظام عالمي جديد وأكثر عدلا ومتعدد الأقطاب على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتعاون متبادل المنفعة.

واعتمد المشاركون في القمة 5 وثائق رئيسية:

- إعلان القمة الروسية الإفريقية الثانية.

- إعلان مؤتمر القمة الروسي الإفريقي الثاني بشأن منع حدوث سباق للتسلح في الفضاء الخارجي.

- إعلان القمة الروسية الإفريقية الثانية حول التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي.

- إعلان القمة حول تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

- خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية 2023 - 2026.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) بشأن أسس العلاقات والتعاون، ومذكرة تفاهم بين روسيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCA) حول أسس العلاقات والتعاون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا