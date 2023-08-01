نتائج قمة "روسيا - إفريقيا".. 5 وثائق تضع أسس التعاون لسنوات

استضافت مدينة سان بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو 2023 القمة الثانية "روسيا - إفريقيا"، والتي سعت لتوسيع العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين روسيا ودول القارة الإفريقية.

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وعلى الرغم من الضغط غير المسبوق من الغرب فقد شاركت في القمة وفود رسمية من 48 دولة من القارة السمراء. وشهدت القمة جلستين عامتين عقدتا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي جلسات الحوار أعلن المشاركون التزامهم بالبناء المشترك لنظام عالمي جديد وأكثر عدلا ومتعدد الأقطاب على أساس المساواة في السيادة بين الدول والتعاون متبادل المنفعة.

واعتمد المشاركون في القمة 5 وثائق رئيسية:

- إعلان القمة الروسية الإفريقية الثانية.

- إعلان مؤتمر القمة الروسي الإفريقي الثاني بشأن منع حدوث سباق للتسلح في الفضاء الخارجي.

- إعلان القمة الروسية الإفريقية الثانية حول التعاون في مجال ضمان أمن المعلومات الدولي.

- إعلان القمة حول تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب.

- خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية 2023 - 2026.

كذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة روسيا والمنظمة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) بشأن أسس العلاقات والتعاون، ومذكرة تفاهم بين روسيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (ECCA) حول أسس العلاقات والتعاون.

المصدر: RT