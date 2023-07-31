مسؤول روسي يتحدث عن المنح الدراسية المقدمة للدول الإفريقية

أشار رئيس "الرابطة العالمية لخريجي مؤسسات التعليم العالي" فلاديمير تشيتي إلى دور روسيا الفعال في القطاع التعليمي للدول الإفريقية، لافتا إلى أن تم اليوم تخصيص 4 آلاف منحة.

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وقال المسؤول لـRT، على هامش قمة "روسيا - إفريقيا"، التي انعقدت قبل أيام: "روسيا كانت دائما تساعد في تكوين كوادر الدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية. ومن المهم هنا التركيز على الخريجين، ذلك لأن الكوادر الذين حصلوا على تعليمهم في عهد الاتحاد السوفييتي سابقا، واليوم في روسيا الاتحادية، وبعودتهم إلى أوطانهم يبقون أوفياء ومخلصين ليس لروسيا فحسب، بل وللمنظمات والشركاء الذين سيعملون معهم، وبالتالي خيارهم يقع على شركاتنا الروسية".

وأضاف، أنه "تمت زيادة عدد المنح الدراسية، وعددها اليوم أربعة آلاف منحة في السنة، وأكثر من خمسة وثلاثين ألف طالب يتعلمون على حساب الدولة، وأظن أن العدد الإجمالي أكثر من مئة وخمسين ألف طالب إفريقي يدرسون اليوم في الجامعات الروسية سواء بالعقود أو عبر البرامج التدريبية".

واستضافت مدينة بطرسبورغ الروسية يومي 27 و28 يوليو الجاري قمة "روسيا - إفريقيا"، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

المصدر: RT