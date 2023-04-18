روسيا.. منح دراسية مجانية لطلاب دولة عربية

أعلنت الدائرة الصحفية في جامعة القرم الفيدرالية بالإشارة إلى مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية ضياء قاعود، بأن الجمهورية العربية السورية اعترفت رسميا بجامعة القرم.

وفي وقت سابق، كان بإمكان الطلاب السوريين التسجيل في جامعة القرم الفيدرالية، فقط على أساس تعاقدي، والآن سيتمكنون من الدراسة مجانا، وفقا لتوجيه "روسوترودنيشستفو" (الوكالة الفيدرالية لشؤون دول الكومنولث المستقلة والأجانب والتعاون الإنساني الدولي).

وقال قاعود: "كجزء من رحلة العمل الأخيرة، ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة التربية والتعليم السورية ومتخصصين من دائرة التعاون الدولي. في مارس، تلقى ممثلو الجامعة وثيقة رسمية تشير إلى أنه يمكن الآن للطلاب من سوريا دخول جامعة القرم الفيدرالية للدراسة على أساس تعاقدي، وكذلك على أساس الميزانية الحكومية".

ووقع على أمر الاعتراف بجامعة القرم وزير التربية والتعليم السوري بمساعدة مكتب تمثيل جمهورية القرم التابع للرئيس الروسي والسفارة الروسية في سوريا.

ووفقا للوثيقة، بالإضافة إلى جامعة القرم، اعترف الجانب السوري بأربع مؤسسات تعليمية عليا أخرى من الهند وليبيا وتركيا ومصر.

وفي آذار من العام الماضي، أعلن موقع "روسوترودنيشستفو" توسيع الحصة المخصصة لتدريب الطلاب السوريين من 500 إلى 759. وأعلن ذلك رئيس الوكالة يفغيني بريماكوف خلال لقاء رسمي مع السفير السوري في روسيا رياض حداد.

والآن ستكون جامعة القرم الفيدرالية أيضا قادرة على قبول مواطنين سوريين للتدريب بموجب هذه الحصة.

المصدر: نوفوستي