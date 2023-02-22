رسميا: عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا يرتفع إلى أكثر من 50 ألف قتيل

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 50 ألف قتيل وفق الأرقام الرسمية المعلنة في حصيلة غير نهائية.

وأكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 43 ألفا و556 قتيلا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

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وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغ 1414 قتيلا و2357 مصابا، وتشمل محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس، في حين تجاوز عدد الضحايا في الشمال السوري 3500 قتيل.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين 6 شباط الجاري وأطلق على الحادثة تسمية "كارثة القرن"، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

الأمر الذي يرشح زيادة حصيلة الضحايا في تركيا وسوريا، إذ من المتوقع وجود جثث كثير من المتوفين تحت أنقاض المباني، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال بنحو 23 مليون شخص.

المصدر: RT