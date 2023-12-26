لافروف: 30 دولة تسعى لإقامة شراكة مع "بريكس"

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن قرابة 30 دولة تسعى لإقامة شراكة مع مجموعة "بريكس"، التي ستتوسع مع انطلاق 2024 لتضم 6 دول جديدة.

وقال الوزير الروسي في اجتماع لجنة المجلس الأعلى حول التعاون الدولي لحزب "روسيا الموحدة" اليوم الثلاثاء: "يسعى الكثيرون للتقرب من (مجموعة "بريكس")، وذلك بالإضافة إلى تلك الدول التي انضمت بالفعل إلى صفوف المجموعة. من الطبيعي حدوث ذلك في ظل المبادئ التي تعمل على أساسها "بريكس" وهي الأساس الديمقراطي الحقيقي والاحترام المتبادل".

كما تطرق الوزير الروسي إلى مسألة رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس" في العام 2024، وقال إنه "من المتوقع التوصل إلى مجموعة قرارات قوية سيتم اعتمادها على أعلى مستوى خلال قمة المجموعة في قازان في أكتوبر 2024".

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وأضاف لافروف: "ستكون هناك اتصالات مع شركائنا بشأن الاستعدادات لقمة "بريكس"، بما في ذلك التنسيق على أعلى مستوى".

و"بريكس" هي مجموعة اقتصادية تضم الآن روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، وفي العام القادم ستضم 6 دول جديدة، وبدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009.

ويشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة، وأخذ الأعضاء يطورون خططهم الاقتصادية الموحدة، وصولا إلى قوة اقتصادية قادرة على مجابهة القوة الغربية الحالية.

المصدر: RT + نوفوستي