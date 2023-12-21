وزير الخارجية التونسي: الانضمام إلى "بريكس" ليس مستبعدا

صرح وزير الخارجية التونسي نبيل عمار بأن تونس لم تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، لكن مثل هذا الاحتمال ليس مستبعدا.

وقال الوزير التونسي في حديث لوكالة "سبوتنيك" تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الروسي إلي تونس: "لا، لم تكن هناك مفاوضات رسمية. لكننا لا نستبعد ذلك، وكل شيء ممكن".

وأشار إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

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ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تونس مساء الأربعاء قادما من المغرب، حيث شارك في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.

وتضم مجموعة "بريكس" روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ووافقت المجموعة "بريكس" في اجتماعها الأخير في أغسطس الماضي في جنوب إفريقيا على قبول انضمام 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، اعتبارا من العام الجديد.

المصدر: سبوتنيك