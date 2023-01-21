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بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد

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بوركينا فاسو تطالب برحيل القوات الفرنسية المنتشرة في البلاد
AP
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طالبت حكومة بوركينا فاسو برحيل القوات الفرنسية المنتشرة على أراضيها، حسبما أوردته إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو يوم السبت نقلا عن وكالة الإعلام في البلاد.

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وذكر التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو، "آر تي بي"، أن حكومة بوركينا فاسو علقت في 18 يناير اتفاقية عسكرية لعام 2018 سمحت بوجود جنود فرنسيين في بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة أنباء بوركينا عن "آر تي بي" أن فرنسا أمامها شهر واحد لسحب قواتها من البلاد.

وبحسب الوكالة، فقد شجبت حكومة بوركينا فاسو الاتفاق يوم الأربعاء 18 يناير 2023.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تضاعفت فيه المظاهرات ضد فرنسا في الأشهر الأخيرة في بوركينا فاسو.

المصدر: "rfi.fr"

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