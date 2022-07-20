ملفات سوريا وأوكرانيا وأزمة الطاقة.. أبرز تصريحات بوتين في طهران

تناول رئيس روسيا فلاديمير بوتين في تصريحاته خلال القمة الثلاثية بطهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والتركي رجب طيب أردوغان، عددا من الملفات الدولية الملحة، وفيما يلي أبرزها.

سوريا

بوتين: جهود روسيا وإيران وتركيا لحل الأزمة السورية فعالة للغاية

بوتين: هناك اختلافات طفيفة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا

بوتين: روسيا تؤيد عودة شرق الفرات لسلطة الحكومة الشرعية بدمشق

بوتين: على الولايات المتحدة الكف عن نهب النفط السوري

بوتين يؤكد أن روسيا وإيران تقدمان مساهمة كبيرة في تسوية الوضع بسوريا

بوتين يشدد على ضرورة خلق ظروف تمكن السوريين من تقرير مصير بلادهم دون تدخل خارجي

بوتين: القمة الثلاثية المقبلة بصيغة "أستانا" ستعقد في روسيا

أوكرانيا

بوتين: أوكرانيا لا تريد الاتفاق

بوتين: قضايا تصدير الحبوب الأوكرانية لم تحلّ بالكامل بعد

بوتين: مستعدون لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية شريطة رفع القيود عن صادرات الحبوب الروسية

بوتين يشكر تركيا والسعودية والإمارات على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية بأوكرانيا

أزمة الطاقة

بوتين يكشف ما سيترتب على الحد من مشتريات الغرب من النفط الروسي

بوتين: الأوروبيون خسروا بعقوباتهم ضد غاز "يامال – أوروبا" الروسي

بوتين: مستعدون لتزويد أوروبا بالغاز عبر الأنبوب الذي رفضت تشغيله

بوتين: "غازبروم" أوفت بالتزاماتها على الدوام وستفي بها مستقبلا

المصدر: RT