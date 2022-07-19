بوتين: قضايا تصدير الحبوب الأوكرانية لم تحلّ بالكامل بعد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قضايا تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لم يتم حلها بالكامل بعد، لافتا إلى أن التحرك في هذه الاتجاه، أمر إيجابي بحد ذاته.

وجاء تصريح بوتين خلال مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، حيث شكره على جهوده "للوساطة في توفير منصة تركية للمفاوضات حول مشاكل الغذاء وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود".

وقال بوتين: "بوساطتكم، تقدمنا ​​إلى الأمام. صحيح، لم يتم حل جميع القضايا بعد على هذا الصعيد، إلا أن السير في هذا الاتجاه أمر إيجابي بحد ذاته".

المصدر: تاس