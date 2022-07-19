بوتين: مستعدون لتزويد أوروبا بالغاز عبر الأنبوب الذي رفضت تشغيله

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق خط غاز "السيل الشمالي 2" الذي عطله الاتحاد الأوروبي في إطار عقوباته ضد روسيا، إن أرادت أوروبا زيادة إمدادها بالغاز الروسي.

وقال بوتين حول سبل حل أزمة الطاقة في أوروبا: "لدينا خط جاهز لإمداد الغاز، وهو "السيل الشمالي 2"، الجاهز لإطلاقه".

وأشار إلى أن هناك مشاكل على هذا المسار، مضيفا: "قبل شهر ونصف أو شهرين ناقشت مع المستشار الألماني (أولاف شولتس) هذه المسألة وقلت إن شركة "غازبروم" لديها قدرات جاهزة لضخ الغاز، وعليكم التحرك على هذا الصعيد لأنه يمكن للشركة الانتظار إلى ما لا نهاية".

وأضاف أن شولتس رد بأن "هناك مسائل أكثر أهمية".

وتابع: "كان علي أن أحذر من أننا سنخفض نصف كمية الغاز المخصصة "للسيل الشمالي 1" وتحويلها للاستهلاك المحلي".

وشدد على أن شركة "غازبروم" قد حولت الغاز، وحتى لو أطلقنا "السيل الشمالي 2" غدا، فلن يضخ 55 مليار متر مكعب سنويا لأوروبا، بل نصف هذه الكمية تحديدا.







المصدر: "تاس"