بوتين: جهود روسيا وإيران وتركيا لحل الأزمة السورية فعالة للغاية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتعاون الروسي الإيراني التركي لحل الأزمة السورية، مؤكدا أن مستوى العنف في سوريا انخفض بفضل جهود الدول الثلاث.

وقال بوتين خلال قمة ثلاثية جمعته في طهران بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني إبراهيم رئيسي: "العمل المشترك لروسيا وإيران وتركيا للوصول إلى حل شامل في سوريا فعال للغاية".

وأشار إلى أنه بفضل مساعدة ودعم الدول الثلاث، انخفض مستوى العنف في سوريا بشكل ملحوظ، وعاد الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

المصدر: RT