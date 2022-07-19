بوتين: "غازبروم" أوفت بالتزاماتها على الدوام وستفي بها مستقبلا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب يحاول إلقاء المسؤولية على شركة "غازبروم" الروسية في أخطائه التي ارتكبها بمجال الطاقة.

وقال بوتين للصحفين في طهران إن "غازبروم" أوفت بالتزاماتها على الدوام، وستفي بها مستقبلا.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن شركة "غازبروم" لم تتسلم بعد أي إخطارات رسمية بقرب إعادة توربين أنبوب غاز "السيل الشمال 1" من كندا.

وفي ما يتعلق بنقص الغاز في أوروبا، اقترح الرئيس الروسي إطلاق خط "السيل الشمالي 2" لتزويد أوروبا بالغاز، مشيرا إلى أن نصف طاقاته حوّلت للسوق المحلية الروسية.

وفي وقت سابق، قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، إن إمدادات الغاز في المستقبل القريب تسبب قلقا عميقا لدول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT