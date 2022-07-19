 
مباشر

بوتين: هناك اختلافات طفيفة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا

أخبار روسيا

بوتين: هناك اختلافات طفيفة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgd4

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وجود اختلافات طفيفة في المواقف بين روسيا وتركيا وإيران تجاه سوريا، رغم إجماعها على أهمية العملية الدستورية، ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين في تصريح بعد قمة لرؤساء الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" (روسيا، تركيا وإيران): "من الواضح أن هناك اختلافات طفيفة لكننا جميعا نؤيد العملية الدستورية، وبفضل جهودنا من الممكن أن نجمع على منصة تفاوض واحدة المعارضة والسلطات السورية وخبراء وممثلي الهياكل العامة للأمم المتحدة".

إقرأ المزيد
بوتين:
بوتين: "غازبروم" أوفت بالتزاماتها على الدوام وستفي بها مستقبلا

وأشار إلى "ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا".

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا