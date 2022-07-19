بوتين: هناك اختلافات طفيفة بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا

أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى وجود اختلافات طفيفة في المواقف بين روسيا وتركيا وإيران تجاه سوريا، رغم إجماعها على أهمية العملية الدستورية، ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وقال بوتين في تصريح بعد قمة لرؤساء الدول الضامنة لـ"عملية أستانة" (روسيا، تركيا وإيران): "من الواضح أن هناك اختلافات طفيفة لكننا جميعا نؤيد العملية الدستورية، وبفضل جهودنا من الممكن أن نجمع على منصة تفاوض واحدة المعارضة والسلطات السورية وخبراء وممثلي الهياكل العامة للأمم المتحدة".

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وأشار إلى "ضرورة محاربة الإرهاب في سوريا".

المصدر: "نوفوستي"