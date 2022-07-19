بوتين: روسيا تؤيد عودة شرق الفرات لسلطة الحكومة الشرعية بدمشق

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمسّك روسيا بعودة شرق الفرات للحكومة السورية، مشيرا إلى أن بعض الدول التي تنتهك سيادة سوريا، تحاول ترسيخ وجود عسكري غير شرعي لها هناك.

وقال بوتين في تصريح عقب اجتماع "الترويكا" (روسيا، إيران وتركيا) في طهران: "ناقشنا الوضع الصعب في شمال شرق سوريا، في الفرات، حيث تجري محاولات لترسيخ وجود عسكري أجنبي غير شرعي هناك في انتهاك لسيادة الدولة السورية، كما تثار النزعات الانفصالية بدعم من بعض الدول".

وأضاف أن "روسيا متمسكة بعودة شرق الفرات لسيطرة الحكومة الشرعية في سوريا".







المصدر: "تاس"