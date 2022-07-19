بوتين: القمة الثلاثية المقبلة بصيغة "أستانا" ستعقد في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة طهران بصيغة "أستانا" اليوم، أن القمة المقبلة لرؤساء روسيا وتركيا وإيران ستعقد في روسيا.

وقال بوتين: "من المنتظر أن تعقد القمة الثلاثية المقبلة بصيغة "أستانا" في بلادنا. سنكون سعداء برؤيتكم جميعا أيها الزملاء المحترمون في روسيا".

وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان في طهران اليوم قمة ثلاثية بصيغة "أستانا" للتسوية السورية.

المصدر: نوفوستي