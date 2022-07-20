بوتين يشكر تركيا والسعودية والإمارات على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية بأوكرانيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لتركيا والسعودية والإمارات على عرضها الوساطة للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

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وبهذا الشأن قال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة الثلاثية في طهران: "فيما يتعلق بجهود تركيا، وكذلك مقترحات الدول الأخرى، مثل السعودية التي تعرض وساطتها، وكذلك الإمارات، وهم يمتلكون القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع أصدقائنا، الذين يعرضون إمكانياتهم. حتى مجرد الرغبة في المساهمة بشكل ما يعد أمرا نبيلا".

وعن المساعي التركية في قضية الحبوب الأوكرانية، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن تركيا فعلت الكثير من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إخراج الحبوب الأوكرانية.

وقال بوتين في هذا الشأن: "لقد قلت بالفعل إن جمهورية تركيا، والرئيس أردوغان تحديدا فعلوا الكثير من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية".

المصدر: تاس + سبوتنيك