بوتين: الأوروبيون خسروا بعقوباتهم ضد غاز "يامال – أوروبا" الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوروبيين خسروا جراء العقوبات التي فرضوها على خط الغاز الروسي "يامال – أوروبا"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات رفعت أسعار الغاز عالميا.

ولفت بوتين إلى أن بولندا بعد تخليها عن التوريدات عبر "يامال – أوروبا" بدأت بشراء الغاز الروسي من ألمانيا بأسعار منخفضة.

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وأوضح أنهم "كانوا يشترون منا بسعر مرتفع إلى حد ما، أقرب من أسعار السوق، بينما كانت ألمانيا تشتري منا بعقود طويلة الأجل، وبسعر أدنى من السعر الحالي ثلاث أو أربع مرات".

وأضاف: "بالنسبة للشركات الألمانية إنه أمر نافع عندما يبيعون الغاز للبولنديين مع زيادة قليلة في السعر، وبالنسبة للبولنديين ينفع شراؤه، لأنه أرخص من الشراء منا بشكل مباشر، ولكن حجم الغاز في السوق الأوروبية تقلص والأسعار العامة في السوق ارتفعت".

وخلص إلى القول: "من فاز؟ جميع الأوروبيين خسروا".

المصدر: تاس