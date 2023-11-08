نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري الأبطال.. وقائمة المتأهلين مبكرا
أسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024).
وأسفرت منافسات الجولة الرابعة عن تأهل أربعة أندية مبكرا إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، وهي: بايرن ميونخ (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ولايبزيغ (ألمانيا).
وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال:
المجموعة الأولى (A):
بايرن ميونخ (ألمانيا) - غالطة سراي (تركيا) – (2-1)
كوبنهاغن (الدانمارك) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (4-3)
- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 12 نقطة
- كوبنهاغن (الدانمارك) – 4 نقاط
- غلطة سراي (تركيا) – 4 نقاط
- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 3 نقاط.
المجموعة الثانية (B):
أرسنال (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) – (2-0)
آيندهوفن (هولندا) لانس (فرنسا) – (1-0).
- أرسنال (إنجلترا) – 9 نقاط
- آيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط
- لانس (فرنسا) – 5 نقاط
- إشبيلية (إسبانيا) – نقطتان.
المجموعة الثالثة (C):
ريال مدريد (إسبانيا) - سبورتينغ براغا (البرتغال) – (3-0)
نابولي (إيطاليا) - يونيون برلين (ألمانيا) - (1-1)
- ريال مدريد (إسبانيا) – 12 نقطة
- نابولي (إيطاليا) – 7 نقاط
- سبورتينغ براغا (البرتغال) – 3 نقاط
- يونيون برلين (ألمانيا) – نقطة.
المجموعة الرابعة (D):
ريال سوسييداد (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - (3-1)
ريد بول سالزبورغ (النمسا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-1).
- ريال سوسييداد (إسبانيا) – 10 نقاط
- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط
- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط
- بنفيكا (البرتغال) – من دون نقاط.
المجموعة الخامسة (E):
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سيلتك (إسكوتلندا) – (6-0)
لاتسيو (يطاليا) - فينورد روتردام (هولندا) – (1-0).
- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 8 نقاط
- لاتسيو (يطاليا) – 7 نقاط
- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط
سيلتك (إسكوتلندا) – نقطة واحدة.
المجموعة السادسة (F):
بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – (2-0)
ميلان (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (2-1).
- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 7 نقاط
- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 6 نقاط
- ميلان (إيطاليا) – 5 نقاط
- نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 4 نقاط.
المجموعة السابعة (G):
مانشستر سيتي (إنجلترا) - يونغ بويز (سويسرا) – (3-0)
سرفينا زفيزدا (صربيا) - لايبزيغ (ألمانيا) – (1-2).
- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 12 نقطة
- لايبزيغ (ألمانيا) – 9 نقاط
- سرفينا زفيزدا (صربيا) – نقطة واحدة
- يونغ بويز (سويسرا) – نقطة واحدة.
المجموعة الثامنة (H):
شاختيور (أوكرانيا) - برشلونة (إسبانيا) – (1-0)
بورتو (البرتغال) - رويال أنتويرب (بلجيكا) – (2-0).
- بورتو (البرتغال) – 9 نقاط
- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط
- شاختيور (أوكرانيا) – 6 نقاط
- رويال أنتويرب (بلجيكا) – من دون نقاط.
المصدر: RT