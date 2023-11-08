نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري الأبطال.. وقائمة المتأهلين مبكرا

أسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2023-2024).

وأسفرت منافسات الجولة الرابعة عن تأهل أربعة أندية مبكرا إلى دور الـ16 "للتشامبيونز ليغ"، وهي: بايرن ميونخ (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ولايبزيغ (ألمانيا).

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال:

المجموعة الأولى (A):

بايرن ميونخ (ألمانيا) - غالطة سراي (تركيا) – (2-1)

كوبنهاغن (الدانمارك) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) – (4-3)

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- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 12 نقطة

- كوبنهاغن (الدانمارك) – 4 نقاط

- غلطة سراي (تركيا) – 4 نقاط

- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 3 نقاط.

المجموعة الثانية (B):

أرسنال (إنجلترا) - إشبيلية (إسبانيا) – (2-0)

آيندهوفن (هولندا) لانس (فرنسا) – (1-0).

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- أرسنال (إنجلترا) – 9 نقاط

- آيندهوفن (هولندا) – 5 نقاط

- لانس (فرنسا) – 5 نقاط

- إشبيلية (إسبانيا) – نقطتان.

المجموعة الثالثة (C):

ريال مدريد (إسبانيا) - سبورتينغ براغا (البرتغال) – (3-0)

نابولي (إيطاليا) - يونيون برلين (ألمانيا) - (1-1)

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- ريال مدريد (إسبانيا) – 12 نقطة

- نابولي (إيطاليا) – 7 نقاط

- سبورتينغ براغا (البرتغال) – 3 نقاط

- يونيون برلين (ألمانيا) – نقطة.

المجموعة الرابعة (D):

ريال سوسييداد (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - (3-1)

ريد بول سالزبورغ (النمسا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-1).

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- ريال سوسييداد (إسبانيا) – 10 نقاط

- إنتر ميلان (إيطاليا) – 10 نقاط

- ريد بول سالزبورغ (النمسا) – 3 نقاط

- بنفيكا (البرتغال) – من دون نقاط.

المجموعة الخامسة (E):

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سيلتك (إسكوتلندا) – (6-0)

لاتسيو (يطاليا) - فينورد روتردام (هولندا) – (1-0).

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- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 8 نقاط

- لاتسيو (يطاليا) – 7 نقاط

- فينورد روتردام (هولندا) – 6 نقاط

سيلتك (إسكوتلندا) – نقطة واحدة.

المجموعة السادسة (F):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – (2-0)

ميلان (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (2-1).

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- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – 7 نقاط

- باريس سان جيرمان (فرنسا) – 6 نقاط

- ميلان (إيطاليا) – 5 نقاط

- نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – 4 نقاط.

المجموعة السابعة (G):

مانشستر سيتي (إنجلترا) - يونغ بويز (سويسرا) – (3-0)

سرفينا زفيزدا (صربيا) - لايبزيغ (ألمانيا) – (1-2).

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- مانشستر سيتي (إنجلترا) – 12 نقطة

- لايبزيغ (ألمانيا) – 9 نقاط

- سرفينا زفيزدا (صربيا) – نقطة واحدة

- يونغ بويز (سويسرا) – نقطة واحدة.

المجموعة الثامنة (H):

شاختيور (أوكرانيا) - برشلونة (إسبانيا) – (1-0)

بورتو (البرتغال) - رويال أنتويرب (بلجيكا) – (2-0).

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- بورتو (البرتغال) – 9 نقاط

- برشلونة (إسبانيا) – 9 نقاط

- شاختيور (أوكرانيا) – 6 نقاط

- رويال أنتويرب (بلجيكا) – من دون نقاط.

المصدر: RT