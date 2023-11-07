دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتعرض لهزيمة مفاجئة في دوري الأبطال

مني فريق برشلونة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه الأوكراني (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين الفريق الأوكراني بالفضل في انتصاره لمهاجمه دانييل سيكان الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "فولكسبارك" بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتعرض نادي برشلونة بذلك للهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" ويحتل صدارة الثامنة (H) برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط على نادي بورتو البرتغالي الذي يستضيف مساء اليوم أيضا، فريق رويال أنتويرب البلجيكي، صاحب المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

بينما حقق فريق شاختيور انتصاره الثاني مقابل خسارتين أيضا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثالث على سلم الترتيب.

المصدر: RT