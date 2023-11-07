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مانشستر سيتي أول المتأهلين إلى دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

مانشستر سيتي أول المتأهلين إلى دور الـ16 لدوري الأبطال (فيديو)
AFP /Oli SCARFF
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ضمن نادي مانشستر سيتي تأهله مبكرا إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه يونغ بويز السويسري (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

وأحرز النجم النرويجي إيرلنغ هالاند هدفين للفريق الإنجليزي في الدقيقتين (23 من ضربة جزاء، و51)، وتخللهما هدف زميله الإنجليزي فيل فودين سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.

وأكمل الفريق السويسري المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ساندرو لاوبر لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 53 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الاتحاد".

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وحقق نادي مانشستر سيتي حامل اللقب، بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ليتربع على عرش صدارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة رصيد 12 نقطة، ويضمن تأهله إلى دور الستة عشر للبطولة "التشامبيونز ليغ"، رفقة وصيفه فريق لايبزيغ الألماني، الذي تغلب بدوره على مضيفه تسرفينا زفيزدا الصربي بهدفين مقابل هدف واحد في عقر داره، ورفع رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تعرض فريق يونغ بويز للهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد، ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، وودع البطولة من دور المجموعات رفقة نادي تسرفينا زفيزدا، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا.

المصدر: RT 

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