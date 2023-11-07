برقم غير مسبوق.. بوروسيا دورتموند يهزم نيوكاسل يونايتد مع رقم قياسي

فاز فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق الألماني كل من المهاجم نيكلاس فولكروغ، ولاعب خط الوسط جوليان براندت في الدقيقتين (26، و79) على الترتيب.

ونجح فريق بوروسيا دورتموند في تمديد سلسلة "اللاهزيمة" على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" في دوري الأبطال، وذلك للمباراة السابعة تواليا، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وأشارت الشبكة أيضا إلى عدم استقبال الفريق الألماني سوى هدف وحيد في تلك المباريات السبع، مما يثبت مدى صعوبة هز شباكه في معقله بالبطولة الأوروبية.

كما حافظ بوروسيا دورتموند على نظافة شباكه للمرة الرابعة تواليا في ملعبه بدوري الأبطال، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخه.

ولم يستقبل الفريق أهدافا في 4 لقاءات متتالية أمام مانشستر سيتي، تشيلسي، ميلان ونيوكاسل يونايتد.

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بينما أفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بأن الفريق الألماني وصل إلى 7 نقاط بعد أول 4 جولات في دور المجموعات.

وأضافت: "دورتموند تأهل لدور الـ16 في كل مرة حصد فيها 7 نقاط أو أكثر بعد 4 جولات، وذلك في 10 مواسم مختلفة بدوري الأبطال".

ويحتل نادي بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة (F) برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراته أمام مضيفه ميلان الإيطالي مساء اليوم أيضا.

بينما تعرض نادي نيوكاسل يونايتد للهزيمة الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط، ويحتل المركز الثالث، بفارق نقطتين عن فريق ميلان صاحب المركز الرابع الأخير حتى الآن.

المصدر: RT