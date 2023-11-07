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دوري الأبطال.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء

الرياضة

دوري الأبطال.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء
AFP
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شهدت الملاعب الأوروبية مساء يوم الثلاثاء، إجراء ثماني مباريات ضمن منافسات اليوم الأول للجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.  

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ":

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المجموعة الخامسة (E):

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - سيلتك (إسكوتلندا) – (6-0)

لاتسيو (يطاليا) - فينورد روتردام (هولندا) – (1-0)

المجموعة السادسة (F):

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - نيوكاسل يونايتد (إنجلترا) – (2-0)

ميلان (إيطاليا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) – (2-1)

المجموعة السابعة (G):

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مانشستر سيتي (إنجلترا) - يونغ بويز (سويسرا) – (3-0)

سرفينا زفيزدا (صربيا) - لايبزيغ (ألمانيا) – (1-2)

المجموعة الثامنة (H):

شاختيور (أوكرانيا) - برشلونة (إسبانيا) – (1-0)

بورتو (البرتغال) - رويال أنتويرب (بلجيكا ) – (2-0)

المصدر: RT

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