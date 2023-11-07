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ميلان يهزم باريس سان جيرمان وينعش آماله في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

ميلان يهزم باريس سان جيرمان وينعش آماله في دوري الأبطال (فيديو)
AFP /GABRIEL BOUYS
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حقق نادي ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ثنائية الفريق الإيطالي كل من المهاجمين، البرتغالي رفائيل لياو، والفرنسي أوليفيه جيرو، في الدقيقتين (12، و50) على الترتيب.

بينما سجل المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار هدف الفريق الفرنسي الوحيد عند الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء الذي جرى على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

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وحقق فريق ميلان انتصاره الأول في الموسم الحالي "للشتامبيونز ليغ" بعد تعادلين متتاليين وخسارة واحدة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة (F)، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

بينما تعرض نادي باريس سان جيرمان للهزيمة الثانية في الموسم الحالي للبطولة، مقابل فوزين أيضا، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الثاني على سلم الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: RT 

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