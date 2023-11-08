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شاهد.. تهاطل أمطار من الدولارات على حارس المرمى دوناروما

الرياضة

شاهد.. تهاطل أمطار من الدولارات على حارس المرمى دوناروما
AP /Antonio Calanni
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أعربت جماهير نادي ميلان الإيطالي عن غضبها من حارس الفريق السابق، جيانلويجي دوناروما، خلال المباراة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت عدسات الكاميرا قيام بعض مشجعي نادي ميلان بإلقاء أوراق نقدية مزيفة من الدولارات مطبوعة عليها صورة دوناروما نفسه، بجوار حارس مرمى ميلان السابق وترديد هتافات ضده، في إشارة منهم إلى أن الحارس البالغ من العمر 24 عاما، قد "فضل المال" على حساب بقائه مع "الروسونيري".

وكان جيانلويجي دوناروما، الذي نشأ في صفوف ميلان، قد رحل عن الفريق في صيف عام 2021، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

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وشارك دوناروما في أول مواجهة بين الفريقين على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، منذ رحيله عن "الروسونيري"، والتي انتهت بفوز نادي ميلان بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: منصات التواصل 

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