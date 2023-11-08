شاهد.. تهاطل أمطار من الدولارات على حارس المرمى دوناروما

أعربت جماهير نادي ميلان الإيطالي عن غضبها من حارس الفريق السابق، جيانلويجي دوناروما، خلال المباراة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأظهرت عدسات الكاميرا قيام بعض مشجعي نادي ميلان بإلقاء أوراق نقدية مزيفة من الدولارات مطبوعة عليها صورة دوناروما نفسه، بجوار حارس مرمى ميلان السابق وترديد هتافات ضده، في إشارة منهم إلى أن الحارس البالغ من العمر 24 عاما، قد "فضل المال" على حساب بقائه مع "الروسونيري".

AC Milan fans throw fake money at Gianluigi Donnarumma in protest at him moving for the money 💰💸



'Dolla-rumma' 🤑 pic.twitter.com/SPwN4EDqVb — LiveScore (@livescore) November 7, 2023

🤬 Lluvia de billetes e insultos en San Siro para Gianluigi Donnarumma. pic.twitter.com/puuHmGg6RL — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) November 7, 2023

DOLLARUMMA 💸



Kalo tadi Borussia Dortmund udah ngelempar uang. Sekarang giliran fans AC Milan yang memberikan sambutan HANGAT untuk kepulangan Gianluigi Donnarumma ke San Siro 😅



Sebuah Dollarumma dilempar ke gawang Donnarumma. Karena Ini merupakan bentuk kekecewaan mereka 👀 pic.twitter.com/FAx93WXB6X — Box2Box Football (@Box2BoxBola) November 7, 2023

وكان جيانلويجي دوناروما، الذي نشأ في صفوف ميلان، قد رحل عن الفريق في صيف عام 2021، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وشارك دوناروما في أول مواجهة بين الفريقين على أرض ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، منذ رحيله عن "الروسونيري"، والتي انتهت بفوز نادي ميلان بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: منصات التواصل