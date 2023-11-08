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سبائك الذهب واليورو تنهمر على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك".. صور

الرياضة

سبائك الذهب واليورو تنهمر على أرضية ملعب
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قامت جماهير فريق بروسيا دورتموند الألماني بتصرف غريب ومفاجئ خلال مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 47 من زمن المباراة، إلقاء الجماهير الألمانية العديد من سبائك الذهب المزيفة والنقود المزيفة أيضا، على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، بالرغم من تقدم فريقها بهدف.

ويعود السبب إلى رفع "أولتراس دورتموند" لافتة كتب عليها: "أنتم لا تهتمون بالرياضة، بل كل ما يهمكم هو جمع الأموال".

ويبدو أن تلك اللافتة جاءت اعتراضا على السياسات التي ينتهجها بعض مسؤولي كرة القدم حول العالم، وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وسبق أن اضطر نادي بوروسيا دورتموند لبيع العديد من النجوم على مدار السنوات الماضية، مثل كل من البولندي روبرت ليفانوفسكي والنرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي جود بيلينغهام وغيرهم، لعدم قدرته على مواجهة الأعباء المالية وحجم الإنفاق الضخم للأندية الكبيرة.

وكان آخر النجوم الكبار الذين رحلوا عن دورتموند، هو الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 103 ملايين يورو.

المصدر: وسائل إعلام 

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