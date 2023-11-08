سبائك الذهب واليورو تنهمر على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك".. صور

قامت جماهير فريق بروسيا دورتموند الألماني بتصرف غريب ومفاجئ خلال مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-0) أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 47 من زمن المباراة، إلقاء الجماهير الألمانية العديد من سبائك الذهب المزيفة والنقود المزيفة أيضا، على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، بالرغم من تقدم فريقها بهدف.

ويعود السبب إلى رفع "أولتراس دورتموند" لافتة كتب عليها: "أنتم لا تهتمون بالرياضة، بل كل ما يهمكم هو جمع الأموال".

🚨🚨🎙️| Borussia Dortmund fans during their game against Newcastle:



"You don't care about the sport - all you care about is money." pic.twitter.com/F9TXjjslDP — CentreGoals. (@centregoals) November 7, 2023

ويبدو أن تلك اللافتة جاءت اعتراضا على السياسات التي ينتهجها بعض مسؤولي كرة القدم حول العالم، وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جماهير بروسيا دورتموند ترمي عملات و سبائك ذهب مزيفة على ملعب سيغنال إيدونا بارك. 💸



⚠️ الجماهير رفعت لافتة ضد الثلاثي (جياني إنفانتينو و ناصر الخليفي و أنييلي) و قالت "أنتم لا تهتمون بالرياضة، كل ما يهمكم هو المال!" 💰 pic.twitter.com/Cp4euwhF1n — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) November 7, 2023

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وسبق أن اضطر نادي بوروسيا دورتموند لبيع العديد من النجوم على مدار السنوات الماضية، مثل كل من البولندي روبرت ليفانوفسكي والنرويجي إيرلينغ هالاند والإنجليزي جود بيلينغهام وغيرهم، لعدم قدرته على مواجهة الأعباء المالية وحجم الإنفاق الضخم للأندية الكبيرة.

وكان آخر النجوم الكبار الذين رحلوا عن دورتموند، هو الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 103 ملايين يورو.

المصدر: وسائل إعلام