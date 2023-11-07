مواجهة على "صفيح ساخن" بين ميلان وضيفه باريس سان جيرمان.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة ميلان وضيفه باريس سان جيرمان.

من المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو صفارة بداية هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي (58 عاما) المدير الفني لفريق ميلان، هذه "القمة" الهامة، بالتشكيلة الأساسية التالية "الروسونيري"، لمواجهة ضيفه الفريق الباريسي:

بينما اختار الإسباني لويس إنريكي (53 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية، لخوض هذه "القمة" ضد مضيفه فريق ميلان:

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ويتصدر نادي باريس سان جيرمان قائمة المجموعة السادسة (F) برصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ومن ثم فريق ميلان في المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين.

المصدر: RT